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Эдди Хирн: «Альварес хочет реванша с Биволом, и это плохая идея»

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что если абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2) не сможет убедительно одолеть Джона Райдера (32-5), то это будет значить, что у мексиканца начался спад.

«Шестое мая многое расскажет нам о Канело, — сказал Хирн в эфире The DAZN Boxing Show. — Несмотря на то, что Райдер большой аутсайдер, он выложится на все 100 процентов. Я знаю его очень хорошо. Он выложится на все сто. Если Сауль не одержит убедительную победу, если в нем не проснется прежний голод, если он даже не выиграет, то можно смело говорить, что он пошел на спад.

Если он выйдет и будет отлично смотреться против Джона Райдера, то это придаст ему уверенности в бою с Биволом. Честно, я мог бы сказать Эдди Рейносо, что драться с Биволом — плохая идея. В прошлый раз он выиграл довольно комфортно. При этом сейчас Бивол в себе уверен. Но они [команда Альвареса] просто скажут мне молчать и организовать реванш. Они хотят реванш с Биволом».

Следующую защиту титулов Альварес проведет против Райдера. Бой состоится 6 мая в родном городе Альвареса Гвадалахаре, Мексика.

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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