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Сегодня, 12:24

Боб Арум: «Усик и Фьюри договорились подраться друг с другом»

Промоутер Боб Арум заявил, что Усик и Фьюри договорились о бое
Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что не будет никаких проблем в организации боя чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) и чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0).

«Они договорились подраться в следующему бою, — сказал Арум в интервью Sky Sports. — Они взрослые люди. Усик — мой хороший друг, он очень умен, а Тайсон так вообще супермен. Они оба хотят этого боя, поэтому вряд ли переговоры будут долгими. Мы сможем устроить этот поединок. Я в этом очень, очень уверен. Повторюсь, оба бойца согласились подраться друг с другом без промежуточных боев».

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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