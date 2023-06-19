Промоутер Бетербиева заявил, что боксер может провести поединок против Альвареса

Боб Арум, промоутер чемпиона мира Артура Бетербиева, сообщил, что боксер может провести поединок против мексиканца Сауля Альвареса.

«Один из вариантов соперников Артура Бетербиева. На данный момент этому бою мешает только позиция Всемирного боксерского совета (WBC)», — приводит ТАСС слова Арума.

19 августа в Квебеке Бетербиев проведет поединок против британца Каллума Смита. В активе 38-летнего россиянина 19 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. Он также является чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы и победителем Кубка мира 2008 года в любителях.