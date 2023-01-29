Промоутер Бетербиева оценил возможность боя против Бивола

Поединок между чемпионами мира по боксу россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом может состояться в конце 2023 года.

Об этом ТАСС заявили в американской промоутерской компании Top Rank, представляющей интересы Бетербиева.

В ночь на воскресенье в Лондоне Бетербиев победил британца Энтони Ярда техническим нокаутом в восьмом раунде.

Бетербиев владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. На его счету 19 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.

Бивол — чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На его счету 21 победа (11 нокаутом).