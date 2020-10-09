«Произойти может что угодно». Лебедев оценил шансы боксеров в бою Гассиев — Джонсон
Дважды чемпион мира по версиям IBF и WBA Денис Лебедев оценил шансы Мурата Гассиева в бою против Кевина Джонсона.
«Произойти может что угодно, ведь это супертяжелый вес. У Мурата был большой простой, но у него молодость, у него сила. Будет Мурат в хорошей форме — все может закончиться быстро», — сказал Лебедев в интервью РЕН ТВ.
Мурат Гассиев — экс-чемпион мира по версии IBF и WBA в первом тяжелом весе. В последнем на сегодняшний день бою противником Гассиева был Александр Усик. Мурат проиграл бой единогласным решением судей.
Кевин Джонсон — бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. Последний бой Джонсон провел в августе этого года, одержав победу над экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе Йоаном Пабло Эрнандесом.
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https://ren.tv/news/x/758692-lebedev-o-shansakh-gassieva-na-pobedu-u-nego-molodost-i-sila