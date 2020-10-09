Дважды чемпион мира по версиям IBF и WBA Денис Лебедев оценил шансы Мурата Гассиева в бою против Кевина Джонсона.

«Произойти может что угодно, ведь это супертяжелый вес. У Мурата был большой простой, но у него молодость, у него сила. Будет Мурат в хорошей форме — все может закончиться быстро», — сказал Лебедев в интервью РЕН ТВ.

Мурат Гассиев — экс-чемпион мира по версии IBF и WBA в первом тяжелом весе. В последнем на сегодняшний день бою противником Гассиева был Александр Усик. Мурат проиграл бой единогласным решением судей.

Кевин Джонсон — бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. Последний бой Джонсон провел в августе этого года, одержав победу над экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе Йоаном Пабло Эрнандесом.