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«Происходившее напоминало спарринг». Американский боксер возмущен боем Ковалева и Альвареса

22:16
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Чемпион IBO во втором среднем весе Крис Юбенк-младший поделился мнением о бое между Сергеем Ковалевым и Саулем Альваресом за титул чемпиона мира по версии WBO. Россиянин проиграл нокаутом.

— Ужасный бой, — цитирует американского боксера Boxingnews24. —  Сложилось ощущение, что Ковалев старался сделать все, чтобы не причинить боли Альваресу. Он выглядел жалко, а происходившее напоминало спарринг до нокаута. Не знаю, что это было. Странно видеть, как тот, кто на протяжении карьеры демонстрировал разрушительную силу, еле дотрагивался до Альвареса.

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