«Происходившее напоминало спарринг». Американский боксер возмущен боем Ковалева и Альвареса

Чемпион IBO во втором среднем весе Крис Юбенк-младший поделился мнением о бое между Сергеем Ковалевым и Саулем Альваресом за титул чемпиона мира по версии WBO. Россиянин проиграл нокаутом.

— Ужасный бой, — цитирует американского боксера Boxingnews24. — Сложилось ощущение, что Ковалев старался сделать все, чтобы не причинить боли Альваресу. Он выглядел жалко, а происходившее напоминало спарринг до нокаута. Не знаю, что это было. Странно видеть, как тот, кто на протяжении карьеры демонстрировал разрушительную силу, еле дотрагивался до Альвареса.