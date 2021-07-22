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Призер Европейских игр дал прогноз на бой Гассиева

18:25
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Серебряный призер Европейских игр 2019 года, российский боксер Харитон Агрба дал прогноз на бой Мурата Гассиева против немца Михаэля Валлиша.

По словам Агрбы, Гассиев является очень дисциплинированным боксером и подойдет к бою в лучших кондициях.

«Мы знаем, что Мурат очень сильно бьет. Поэтому ожидаю очень зрелищный бой и нокаут», — сказал боксер в интервью РЕН ТВ.

Он уверен, что Гассиев не будет расслабляться, пока не одержит победу над Валлишем.

Бой Гассиева и Валлиша состоится 22 июля в Москве.

Телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал Ушатайка покажут поединок в прямом эфире 22 июля в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/860506-prizer-che-po-boksu-dal-prognoz-na-boi-gassieva-i-vallisha

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Иван Шитик все материалы автора

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