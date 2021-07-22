Призер Европейских игр дал прогноз на бой Гассиева

Серебряный призер Европейских игр 2019 года, российский боксер Харитон Агрба дал прогноз на бой Мурата Гассиева против немца Михаэля Валлиша.

По словам Агрбы, Гассиев является очень дисциплинированным боксером и подойдет к бою в лучших кондициях.

«Мы знаем, что Мурат очень сильно бьет. Поэтому ожидаю очень зрелищный бой и нокаут», — сказал боксер в интервью РЕН ТВ.

Он уверен, что Гассиев не будет расслабляться, пока не одержит победу над Валлишем.

Бой Гассиева и Валлиша состоится 22 июля в Москве.