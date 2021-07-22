Призер Европейских игр дал прогноз на бой Гассиева
18:25
Серебряный призер Европейских игр 2019 года, российский боксер Харитон Агрба дал прогноз на бой Мурата Гассиева против немца Михаэля Валлиша.
По словам Агрбы, Гассиев является очень дисциплинированным боксером и подойдет к бою в лучших кондициях.
«Мы знаем, что Мурат очень сильно бьет. Поэтому ожидаю очень зрелищный бой и нокаут», — сказал боксер в интервью РЕН ТВ.
Он уверен, что Гассиев не будет расслабляться, пока не одержит победу над Валлишем.
Бой Гассиева и Валлиша состоится 22 июля в Москве.
Телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал Ушатайка покажут поединок в прямом эфире 22 июля в 23.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/x/860506-prizer-che-po-boksu-dal-prognoz-na-boi-gassieva-i-vallisha
Читайте также
Бразилия обыграла команду потенциального тренера сборной России, Понсе и Гайч не помогли Аргентине, мексиканцы унизили Францию
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю