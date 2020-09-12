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«Принято решение оставить его на неделю — дней десять». Хрюнов — о госпитализации Садика после боя с Чудиновым

16:21
Умар Садик в больнице. Фото "СЭ"
Умар Садик в больнице. Фото "СЭ"
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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов сообщил о состоянии боксера Усмана Садика. 32-летний британец был госпитализирован после боя с россиянином Федором Чудиновым.

11&nbsp;сентября. Химки. Федор Чудинов против Умара Садика.Спасибо, что живой. Чудинов победил британца, который напугал весь зал

— Его жизни ничего не угрожает, — сказал Хрюнов в комментарии телеканалу РЕН. — Садик получил вчера серьезные повреждения. Но эти повреждения были получены в одном из лучших боев в истории российского бокса.

Принято решение оставить его на неделю — дней десять для контроля состояния. Потому что есть повреждения, которые нужно контролировать.

Хочу вас всех поблагодарить за то, что вчера болели за наших. Россия — страна добрых и гостеприимных людей. Болейте за бокс. Он всех объединяет.

В пятницу вечером на турнире в подмосковных Химках Чудинов нокаутировал Садика в 12-м раунде. Спустя час после поединка британцу стало плохо во время прохождения допинг-контроля, ему вызвали скорую помощь.

По данным Telegram-канала 112, Садик поступил в институт Склифосовского в 5.30 утра, в отделение 1 нейрохирургии. По неподтвержденной информации, у британца сотрясение тяжелой степени.

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