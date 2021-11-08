Президент WBC заявил, что Бетербиев может провести поединок с Альваресом

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что россиянин Артур Бетербиев может провести поединок с Саулем Альваресом.

«Да, Бетербиев проведет обязательную защиту в декабре и будет открыт для всего, чего захочет. Схватка с Альваресом была бы потрясающей. Бетербиев непобедим. Тяжелый, очень тяжелый ударник. Он станет большой угрозой наследию Канело», — приводит слова Сулеймана Sky Sports.

Ранним утром 7 ноября по московскому времени в Лас-Вегасе Сауль Альварес победил американца Калеба Планта в 11-м раунде в поединке за титул абсолютного чемпиона в суперсреднем весе. Мексиканец в настоящее время является лучшим боксером вне зависимости от весовых категорий (pound-for-pound).

17 декабря Бетербиев сразится с американцем Маркусом Брауном. Поединок состоится на арене Bell Center в Монреале, где последние 10 лет проживает российский боксер.