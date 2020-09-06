Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон обратился к нынешним лидерам супертяжелого дивизиона — Энтони Джошуа и Тайсону Фьюри.

— Они замечательные бойцы. Они заработают много денег, но им просто нужно сразиться друг с другом, — цитирует Тайсона TalkSport. — Прекратите страдать фигней и подеритесь друг с другом.

Подеритесь несколько раз, а когда все закончится, вы сможете сказать: «Эй, послушайте, мы сделали это по-нашему».

Напомним, что Джошуа удерживает пояса по версиям WBA, WBO и IBF. В ближайшем поединке Энтони должен сразиться с Кубратом Пулевым.

Фьюри владеет титулом по версии WBC. Ожидается, что он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера.