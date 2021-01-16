Компания Matchroom Boxing представила официальный проморолик боя-реванша россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта. Поединок состоится 6 марта 2021 года.

Изначально реванш был запланирован на 21 ноября, однако не состоялся из-за коронавируса у россиянина.

В первом бою россиянин одержал победу нокаутом в пятом раунде.

В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. Последний бой спортсмен провел в августе 2020 года, победив Уайта и завоевав титул чемпиона мира по версии WBC.