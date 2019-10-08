Прайс проведет бой с Чисорой

Британский боксер тяжелого веса Дэвид Прайс свой следующий поединок проведет против соотечественника Дерека Чисоры. Об этом сообщает Sky Sports. Бой состоится в Лондоне 26 октября.

36-летний Дэвид Прайс на профессиональном ринге одержал 25 побед (20 нокаутов) при шести поражениях. В последнем поединке он победил британца Дэйва Аллена.

35-летний Дерек Чисора одержал 31 победу (22 нокаута) и потерпел девять поражений. Предыдущим его соперником был поляк Артур Шпилька, которого он победил нокаутом.