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Сегодня, 11:48

Боксер-супертяжеловес промахнулся и ударил по женщине-рефери. Видео

Давид Хачатрян
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28-летний камерунский боксер Максим Егнонг Нджиейо во время боя с индийским боксером Сагаром Ахлаватом на Играх Содружества в Бирмингеме, Великобритания, промахнулся по сопернику и нанес удар по Паоле Фалорни — женщине-рефери, обслуживающей поединок.

Рефери пыталась разнять бойцов после клинча и Нджиейо, расстроенный ходом поединка, нанес мощный левый хук. Тем не менее Фалорни отлично выдержала удар.

После этого камерунец извинился перед рефери за свою ошибку. Фалорни приняла извинения и бой продолжился. Как итог, Ахлават победил единогласным решением судей и вышел в четвертьфинал Игр Содружества.

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