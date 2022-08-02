Боксер-супертяжеловес промахнулся и ударил по женщине-рефери. Видео

28-летний камерунский боксер Максим Егнонг Нджиейо во время боя с индийским боксером Сагаром Ахлаватом на Играх Содружества в Бирмингеме, Великобритания, промахнулся по сопернику и нанес удар по Паоле Фалорни — женщине-рефери, обслуживающей поединок.

Рефери пыталась разнять бойцов после клинча и Нджиейо, расстроенный ходом поединка, нанес мощный левый хук. Тем не менее Фалорни отлично выдержала удар.

После этого камерунец извинился перед рефери за свою ошибку. Фалорни приняла извинения и бой продолжился. Как итог, Ахлават победил единогласным решением судей и вышел в четвертьфинал Игр Содружества.