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Поветкина выписали из больницы

18:20
Александр Поветкин. Фото Алексей Иванов.
Александр Поветкин. Фото Алексей Иванов.
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Российский боксер Александр Поветкин выписан из московской больницы, куда он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.

Поветкин был госпитализирован 3 ноября. Из-за болезни перенесли его бой-реванш с британцем Диллианом Уайтом, который должен был пройти 21 ноября.

22 августа Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде их поединка. 40-летний российский тяжеловес завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а также стал обладателем почетного пояса WBC Diamond. Спортсмен одержал 36-ю победу в карьере, 25 из них — нокаутом.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9965715

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