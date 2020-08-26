Поветкин рассказал, состоится ли его бой с Усиком

Российский боксер Александр Поветкин на пресс-конференции рассказал о возможном бое с украинцем Александром Усиком.

— Усик — очень хороший парень, — сказал Поветкин. — Но зачем нам драться, у него свой путь, у меня свой. Если бы мы были два боксера в мире, то подрались бы, но в мире есть очень других боксеров, так что пока мы с Усиком встречаться не планируем.

22 августа Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта в пятом раунде и стал обладателем пояса WBC Silver. (Михаил Потапов)