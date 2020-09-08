Поветкин рассказал, почему не станет бойцом ММА

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин в интервью Youtube-каналу Metametrica объяснил, почему не собирается переходить в ММА.

— Хотел бы себя попробовать в MMA или еще где-то кроме бокса?

— Да не, это не мой вид спорта.

— Почему?

— Потому что я боксер, потому что я всю жизнь боксом занимаюсь. В ММА бороться надо, там много всего. Я занимаюсь боксом, зачем мне это? Это надо переключаться на совсем другую систему. В принципе, я люблю бороться — ну, для себя, конечно, я не такой профессионал в этом как ребята из ММА. Я боксер. Зачем мне переходить? Это то же самое, что вы бы пацану сказали — давай, иди в спортивную гимнастику.

— Лучше делать то, что ты умеешь делать хорошо.

— Да, 100%.

41-летний Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года. В профессиональном боксе провел 39 боев (36 побед, 2 поражения, 1 ничья).