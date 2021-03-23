Поветкин провел тренировку в Лондоне перед боем с Уайтом
14:22
Российский боксер Александр Поветкин готовится к реваншу с британским бойцом Диллианом Уайтом, сообщает РЕН ТВ.
Спортсмен тренируется в отеле в Лондоне, куда он вчера, 22 марта, прибыл со своей командой. Завтра, 24 марта, Поветкин отправится в Гибралтар.
Реванш между Поветкиным и Уайтом в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Первый поединок боксеров состоялся 22 августа 2020 года в Великобритании. Россиянин одержал победу нокаутом.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/814967-povetkin-provel-trenirovku-v-londone-pered-poedinkom-s-uaitom
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