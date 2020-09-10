Поветкин пожелал удачи Харитонову в бою с Уильямсом

Российский боксер Александр Поветкин пожелал удачи своему соотечественнику бойцу ММА Сергею Харитонову, который в пятницу дебютирует в профессиональном боксе в поединке с представителем Великобритании Дэнни Уильямсом.

— Серег, верю в тебя, как никто другой, — сказал Поветкин. — Желаю тебе победы. Это будет красивый и зрелищный бой, и ты отправишь соперника в нокаут. В бою у тебя обязательно все получится. Уильямс — серьезный противник, но я уверен, что ты все сможешь. За ВДВ!

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире (23.00 мск). Главный бой турнира — Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс. Также в рамках вечера состоится бой Федора Чудинова против Умара Садика (россиянин проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold).

Бои предварительного карда покажет YouTube-канал «СЭ».

Ранее Поветкин дал большое интервью каналу Metametrica. В нем он признался в любви к СССР и рассказал, почему никогда не станет бойцом ММА. Также россиянин назвал немецкого боксера Марко Хука самым неприятным соперником в карьере. Бой между Поветкиным и Хуком состоялся 25 февраля 2012 года. Александр победил решением судей.