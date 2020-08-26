Поветкин поделился своими ожиданиями от предстоящего боя Харитонова

Российский боксер Александр Поветкин высказал свое мнение о предстоящем вечере бокса в Химках, главным боем которого станет поединок между Сергеем Харитоновым и Дэнни Уильямсом.

— За Серегу будут болеть. Я надеюсь, что он победит. Я Уильямса просто не видел. Вот в чем дело. Я болею за Серегу, однозначно, у него все шансы на победу, если он правильно выстроит подготовку, то все будет хорошо, — цитирует Поветкина сайт РЕН ТВ. — В какой форме Харитонов? Я давно его не видел. Надо увидеться, хоть пообщаться. Если буду на месте, то, конечно, приеду, на бой.

РЕН ТВ станет соорганизатором турнира, который пройдет в подмосковных Химках. В этот вечер баскетбольный центр «Химки» превратится в боксерскую арену, турнир начнется в 23:00 и будет транслироваться эксклюзивно в прямом эфире РЕН ТВ. Организатором турнира выступает известный российский промоутер Владимир Хрюнов.