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Поветкин отправился в Саудовскую Аравию на бой с Хантером

16:53
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Российский боксер Александр Поветкин вылетел в Саудовскую Аравию на бой против американца Майкла Хантера, информирует ТАСС.

Бой Поветкин — Хантер пройдет 7 декабря, его победитель станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

На счету 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В конце августа россиянин выиграл у британца Хьюи Фьюри решением судей. В активе 31-летнего Хантера 18 побед (15 нокаутом) и одно поражение. Американец в последнем поединке единогласным решением судей победил россиянина Сергея Кузьмина.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7245049

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