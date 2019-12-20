Поветкин обратился к Лебедеву и Кудряшову перед их боями в Красноярске

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин пожелал удачи российским бойцам на вечере профессионального бокса, который состоится завтра 21 декабря.

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев проведет поединок против Табисо Мчуну. А экс-претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов — против Вацлава Пейсара.

— Завтра, 21 декабря, в Красноярске мой друг Денис Лебедев проведет свой бой. Желаю ему яркой победы! В этом шоу будет участвовать и Дмитрий Кудряшов. Желаю ему тоже только победы! — сказал Поветкин в видеоролике, который разместил в Instagram.