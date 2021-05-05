Поветкин о возможном завершении карьеры: «Понимаешь, что возраст дает о себе знать»

Российский боксер Александр Поветкин заявил, что еще не определился по поводу продолжения карьеры и окончательное решение будет зависеть от состояния его здоровья.

«Я сейчас еще раз понаблюдаю за своим здоровьем, поэтому трудно говорить относительно моего профессионального будущего. Посмотрим. Окончательного решения я не принял. Хочется ли мне продолжать? Мне всегда хочется драться, вы же знаете», — сказал Поветкин РИА Новости.

В конце марта в Гибралтаре 41-летний Поветкин техническим нокаутом в четвертом раунде проиграл 33-летнему британцу Диллиану Уайту и потерял пояс временного чемпиона WBC в тяжелом весе. Сразу после второго поединка Андрей Рябинский, глава промоутерской компании, представляющей интересы олимпийского чемпиона Поветкина, заявил, что будет уговаривать боксера завершить карьеру.

«Окончательное решение будет зависеть от состояния здоровья. Как ни крути, мне идет 42-й год, а ребята выступают все моложе и моложе. И тут волей-неволей понимаешь, что возраст дает о себе знать», — заметил Поветкин, добавив, что не ограничен временными рамками в принятии решения.