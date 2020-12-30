Поветкин не исключил завершения карьеры после второго поединка с Уайтом

Российский боксер Александр Поветкин заявил, что может завершить карьеру после второго боя с британцем Диллианом Уайтом.

«Тьфу-тьфу, я нормально себя чувствую. По возрасту — не знаю: я бы вообще в детский сад ходил. Самое главное — есть желание и стремление. Действительно, много вот таких вопросов — сколько еще боев, когда закончишь и так далее. Нет у меня для вас ответа.



На мой взгляд, заканчивать нужно, если спортсмену надоело. А пока у меня есть желание, и у меня это получается, то почему бы не продолжать. Потом (после повторного боя с Уайтом) посмотрим. Может и вправду меня переклинит, и я скажу, что больше не хочу», — приводит «РИА Новости» слова Поветкина.

В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. Последний бой спортсмен провел в августе 2020 года, победив Диллиана Уайта и завоевав титул чемпиона мира по версии WBC. Второй поединок Поветкина и Уайта запланирован на 30 января 2021 года.