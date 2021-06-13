Поветкин не исключает, что может вернуться на ринг
20:59
Завершивший карьеру российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин не хочет зарекаться, заявив, что никогда не вернется на ринг.
«Я не знаю... Какое предложение будет. Посмотрим. Зарекаться не хочу», — сказал Поветкин на пресс-конференции.
«Мы уверены, что не вернемся, но может передумаем», — шутливо ответил промоутер Андрей Рябинский.
Последний бой Поветкин провел в конце марта против Диллиана Уайта. «Русский Витязь» уступил сопернику техническим нокаутом в четвертом раунде.
(Ислам Бабаджанов)
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