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Поветкин не будет комментировать информацию о заболевании коронавирусом

18:12

Директор по связям с общественностью промоутерской компании «Мир бокса» Камилла Ахрорбекова сообщила, что у российского боксера Александра Поветкина обнаружен коронавирус. Сам Поветкин не будет комментировать информацию о заболевании.

— К сожалению, COVID обнаружен и занимаемся здоровьем, — цитирует «Рен ТВ» Ахрорбекову.

Из-за болезни Поветкина будет перенесен его реванш с британцем Диллианом Уайтом. Он должен был состояться 21 ноября в Англии.

41-летний Поветкин нокаутировал Уайта 22 августа. Всего россиянин одержал 36 побед на профессиональном ринге (25 нокаутом) при одной ничьей и двух поражениях. У 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/767911-v-mire-boksa-podtverdili-informatsiiu-o-koronaviruse-u-povetkina

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