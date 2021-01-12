Поветкин начал подготовку к реваншу с Уайтом
Российский боксер Александр Поветкин начал подготовку к бою-реваншу против британца Диллиана Уайта, информирует сайт промоутерской компании «Мир бокса».
?"Сейчас боксер полностью восстановился и готов приступить к полноценной подготовке к бою. Новая дата матча-реванша будет объявлена в ближайшие дни", — говорится в сообщении.
Поветкин 22 августа Поветкин победил Уайта в Брентвуде (Великобритания). Россиянин одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC.
Реванш был запланирован на 21 ноября, однако не состоялся из-за коронавируса у россиянина.
30 января 41-летний Поветкин снова должен провести защиту своего титула в поединке против Уайта.
Povetkin knocking Whyte out ?? pic.twitter.com/DrtYYh49hx— Chris Chambers (@CapitalChambo) August 22, 2020
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