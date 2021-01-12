Поветкин начал подготовку к реваншу с Уайтом

Российский боксер Александр Поветкин начал подготовку к бою-реваншу против британца Диллиана Уайта, информирует сайт промоутерской компании «Мир бокса».

?"Сейчас боксер полностью восстановился и готов приступить к полноценной подготовке к бою. Новая дата матча-реванша будет объявлена в ближайшие дни", — говорится в сообщении.

Поветкин 22 августа Поветкин победил Уайта в Брентвуде (Великобритания). Россиянин одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC.

Реванш был запланирован на 21 ноября, однако не состоялся из-за коронавируса у россиянина.

30 января 41-летний Поветкин снова должен провести защиту своего титула в поединке против Уайта.