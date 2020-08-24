Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Поветкин может провести бой с Усиком

15:57
Александр Усик. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александр Усик. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Теги:

Российский боксер Александр Поветкин может встретиться с украинцем Александром Усиком, утверждает ringpolska.pl.

Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта.Внезапная смерть. Поветкин наглухо вырубил Уайта

В субботу Поветкин победил Диллиана Уайта и завоевал титул временного чемпиона по версии WBC. В его контракте прописан пункт о возможном реванше, однако вместо него Поветкин может побороться за звание обязательного претендента на чемпионский пояс.

WBC может назначить Поветкину в соперники Александра Усика, занимающего второе место в рейтинге. Лидирует в рейтинге Деонтей Уайлдер, а чемпионским поясом владеет Тайсон Фьюри.

40-летний Поветкин провел на профессиональном ринге 39 боев, одержал 36 побед (25 нокаутом), потерпел два поражения, один поединок завершился вничью. 33-летний Усик одержал 17 побед (13 нокаутом) в 17 боях.

Бокс/ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир