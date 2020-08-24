Поветкин может провести бой с Усиком

Российский боксер Александр Поветкин может встретиться с украинцем Александром Усиком, утверждает ringpolska.pl.

В субботу Поветкин победил Диллиана Уайта и завоевал титул временного чемпиона по версии WBC. В его контракте прописан пункт о возможном реванше, однако вместо него Поветкин может побороться за звание обязательного претендента на чемпионский пояс.

WBC может назначить Поветкину в соперники Александра Усика, занимающего второе место в рейтинге. Лидирует в рейтинге Деонтей Уайлдер, а чемпионским поясом владеет Тайсон Фьюри.

40-летний Поветкин провел на профессиональном ринге 39 боев, одержал 36 побед (25 нокаутом), потерпел два поражения, один поединок завершился вничью. 33-летний Усик одержал 17 побед (13 нокаутом) в 17 боях.