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Поветкин хочет провести следующий бой против Тайсона Фьюри

11:39

Российский боксер Александр Поветкин выразил желание провести следующий поединок против бывшего чемпиона мира по трем престижным версиям в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри.

Поветкин может провести следующий бой до конца 2019 года. Одним из вероятных соперников является американец Майкл Хантер.

— Я хотел бы подраться с Тайсоном Фьюри. Он много говорил, в том числе и то, что я не хочу с ним драться. Но это не так. А по поводу вызова Хантера — пусть организуют бой, я готов, — цитирует ТАСС Поветкина. — Существует вероятность, что проведу бой до конца года.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6915873

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