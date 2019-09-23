Поветкин хочет провести следующий бой против Тайсона Фьюри

Российский боксер Александр Поветкин выразил желание провести следующий поединок против бывшего чемпиона мира по трем престижным версиям в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри.

Поветкин может провести следующий бой до конца 2019 года. Одним из вероятных соперников является американец Майкл Хантер.

— Я хотел бы подраться с Тайсоном Фьюри. Он много говорил, в том числе и то, что я не хочу с ним драться. Но это не так. А по поводу вызова Хантера — пусть организуют бой, я готов, — цитирует ТАСС Поветкина. — Существует вероятность, что проведу бой до конца года.