Поветкин готов провести бой в Саудовской Аравии

Российский боксер Александр Поветкин рассказал о своих планах на ближайшее будущее.

— Пока не могу ничего сказать по своему следующему бою, — заявил Поветкин в интервью «РИА Новости». — Я не знаю, буду ли боксировать с Хантером. Мне бы хотелось провести бой с Тайсоном Фьюри. Получится ли это организовать у менеджеров... Ведь у него тоже свои бои. Хантер — неплохой парень, но про наш возможный бой ничего не могу сказать. Но в декабре в Саудовской Аравии я готов провести бой. Я сейчас постоянно тренируюсь.

Ранее британский промоутер Эдди Хирн, который занимался организацией последних боев Поветкина, заявил, что постарается организовать бой россиянина с Хантером 7 декабря в Саудовской Аравии в андеркарде реванша между британцем Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом.