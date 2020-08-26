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«После нокдаунов я расслабился и был спокоен». Поветкин — о бое с Уайтом

12:20

Российский боксер Александр Поветкин на пресс-конференции рассказал о мыслях после четвертого раунда боя с Диллианом Уайтом, где он побывал в двух нокдаунах.

— Я расслабился после нокдаунов и был спокоен, — сказал Поветкин. — Вообще не паниковал. Ничего такого в его ударах не было. Хотя второй нокдаун действительно был, ничего не скажу. На пятый раунд вышел уверенным в себе и сделал то, что сделал.

22 августа Поветкин нокаутировал британца Уайта в пятом раунде и стал обладателем пояса WBC Silver. (Михаил Потапов)

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