Российский боксер Александр Поветкин на пресс-конференции рассказал о мыслях после четвертого раунда боя с Диллианом Уайтом, где он побывал в двух нокдаунах.

— Я расслабился после нокдаунов и был спокоен, — сказал Поветкин. — Вообще не паниковал. Ничего такого в его ударах не было. Хотя второй нокдаун действительно был, ничего не скажу. На пятый раунд вышел уверенным в себе и сделал то, что сделал.

22 августа Поветкин нокаутировал британца Уайта в пятом раунде и стал обладателем пояса WBC Silver. (Михаил Потапов)