Порноактриса проведет ночь с Тарасовым в случае победы над Кокляевым
Порноактриса Лола Тейлор пообещала бойцу ММА и блогеру Артему Тарасову «ночную разминочку» в случае, если он одолеет в боксерском поединке тяжелоатлета Михаила Кокляева.
«Покажу попозже, после боя покажу, если ты выиграешь... Разминочку», — цитирует актрису РЕН ТВ.
«Это же сенсация, Лола Тейлор пообещала провести ночь с Артемом Тарасовым после боя», — прокомментировал спортсмен.
«Разминочку...», — повторила девушка.
«Но это же будет ночь? Ночная разминка?», — спросил Тарасов.
«Это история умалчивает, но будет интересно, обещаю», — ответила Лола.
Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.
В главном бою турнира сразятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави).
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/x/803143-pornoaktrisa-provedet-noch-s-tarasovym-v-sluchae-pobedy-nad-kokliaevym
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