Порноактриса проведет ночь с Тарасовым в случае победы над Кокляевым

Порноактриса Лола Тейлор пообещала бойцу ММА и блогеру Артему Тарасову «ночную разминочку» в случае, если он одолеет в боксерском поединке тяжелоатлета Михаила Кокляева.

«Покажу попозже, после боя покажу, если ты выиграешь... Разминочку», — цитирует актрису РЕН ТВ.

«Это же сенсация, Лола Тейлор пообещала провести ночь с Артемом Тарасовым после боя», — прокомментировал спортсмен.

«Разминочку...», — повторила девушка.

«Но это же будет ночь? Ночная разминка?», — спросил Тарасов.

«Это история умалчивает, но будет интересно, обещаю», — ответила Лола.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.

В главном бою турнира сразятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави).