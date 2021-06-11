«Помру на ринге». Дацик рассказал, сколько еще планирует выступать
20:46
Российский тяжеловес Вячеслав Дацик рассказал о том, когда он завершит карьеру.
«Дерусь, пока жив. Помру на ринге, — сказал Дацик в беседе с представителями СМИ после победы над Тайсоном Дижоном. — Контракт [на поединки по правилам бокса] рассчитан на определенное время, и на определенное количество боев в период одного года».
Дацик провел бой по правилам бокса 11 июня в Москве. Соперником Рыжего Тарзана вновь оказался Тайсон Дижон. В этот раз Вячеслав победил решением судей по итогам трех раундов.
(Ислам Бабаджанов)
Читайте также
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю