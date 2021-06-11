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«Помру на ринге». Дацик рассказал, сколько еще планирует выступать

20:46
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Российский тяжеловес Вячеслав Дацик рассказал о том, когда он завершит карьеру.

«Дерусь, пока жив. Помру на ринге, — сказал Дацик в беседе с представителями СМИ после победы над Тайсоном Дижоном. — Контракт [на поединки по правилам бокса] рассчитан на определенное время, и на определенное количество боев в период одного года».

Дацик провел бой по правилам бокса 11 июня в Москве. Соперником Рыжего Тарзана вновь оказался Тайсон Дижон. В этот раз Вячеслав победил решением судей по итогам трех раундов.

(Ислам Бабаджанов)

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