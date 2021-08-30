Пол победил Вудли и другие результаты боксерского шоу в Кливленде
07:44
В ночь на 30 августа в Кливленде прошло боксерское шоу.
Джейк Пол (США, 3-0) победил Тайрона Вудли (0-1) раздельным решением судей (77-75, 75-77, 78-74).
Аманда Серрано (Пуэрто-Рико, 41-1-1) победила Ямилет Меркадо (Мексика, 18-3) единогласным решением судей.
Даниэль Дюбуа (Англия, 17-1) победил Джо Касумано (США, 19-4) — нокаут в первом раунде.
Монтана Лав (США, 16-0-1) победил Ивана Баранчика (Белоруссия, 20-3) — технический нокаут в седьмом раунде.
Томми Фьюри (Англия, 7-0) победил Энтони Тейлора (США, 0-2) — единогласное решение судей (40-36, 40-36, 40-36).
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