Поединок Усика и Джошуа посетило более 66 тысяч зрителей
03:32
Стало известно, сколько человек посетило боксерский вечер на стадионе «Тоттенхэма».
Стадион в Лондоне посетило 66 267 болельщиков.
В главном поединке украинец Александр Усик победил британца Энтони Джошуа. Поединок в тяжелом весе продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей. Усик стал новым чемпионом мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO.
На счету 34-летнего Усика 19 побед без поражений, у 31-летнего Джошуа 24 победы при двух поражениях.
Tonight's attendance 66,267 ?— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 25, 2021
Thanks for coming out, London! #JoshuaUsyk pic.twitter.com/0VOgJo2jtp
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