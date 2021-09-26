Поединок Усика и Джошуа посетило более 66 тысяч зрителей

Стало известно, сколько человек посетило боксерский вечер на стадионе «Тоттенхэма».

Стадион в Лондоне посетило 66 267 болельщиков.

В главном поединке украинец Александр Усик победил британца Энтони Джошуа. Поединок в тяжелом весе продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей. Усик стал новым чемпионом мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO.

На счету 34-летнего Усика 19 побед без поражений, у 31-летнего Джошуа 24 победы при двух поражениях.