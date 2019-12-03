Поединок Усика и Чисоры планируется на 8 февраля

Украинский супертяжеловес Александр Усик свой следующий поединок проведет против британского экс-претендента на титул чемпиона мира Дерека Чисоры, сообщает Boxing News. Планируется, что бой состоится 8 февраля.

Усик и Чисора имеют шанс поспорить за вакантный титул чемпиона мира. Если победитель реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом откажется проводить защиту титула WBO, а предпочтет защищать пояс IBF, тогда пояс WBO станет вакантным, а именно на этот титул Усик является обязательным претендентом.