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Поединок Усика и Чисоры планируется на 8 февраля

10:53
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Украинский супертяжеловес Александр Усик свой следующий поединок проведет против британского экс-претендента на титул чемпиона мира Дерека Чисоры, сообщает Boxing News. Планируется, что бой состоится 8 февраля.

Усик и Чисора имеют шанс поспорить за вакантный титул чемпиона мира. Если победитель реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом откажется проводить защиту титула WBO, а предпочтет защищать пояс IBF, тогда пояс WBO станет вакантным, а именно на этот титул Усик является обязательным претендентом.

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