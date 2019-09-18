Поединок Магомеда Курбанова возглавит турнир в Екатеринбурге

Российский боксер Магомед Курбанов (17-0) проведет свой следующий бой 2 ноября в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК. Его соперником станет венесуэлец Чарли Наварро (29-9). Встреча станет главным событием турнира RCC Boxing Promotions.

Для Курбанова эта встреча станет первой за восемь месяцев — летом он должен был боксировать за титул чемпиона мира по версии WBA, однако поединок был отменен.

Курбанов занимает восьмую строчку в рейтинге WBC и восьмую в WBA в первом среднем весе.

Чарли Наварро входит в десятку лучших по версии WBA, и к поединку в Екатеринбурге он подходит с серией из четырех побед, последняя из которых принесла ему пояс WBA Fedelatin.

На турнире выступит еще один российский боксер, олимпийский чемпион Евгений Тищенко (5-0). Ему предстоит защита титула WBO Inter-Continental в поединке против Исы Акбербаева (20-0). (Михаил Потапов)