Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Поединок Лопес — Камбосос состоится 5 октября

19:17

Поединок между абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом и обязательным претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом состоится 5 октября, сообщает 24 августа в своем Twitter журналист ESPN Майк Коппингер. Он ссылается на американского бизнесмена и продюсера Райана Кавэну.

По данным источника, контракт на бой подписан. Он состоится в Нью-Йорке. Последний срок на подписание контракта истекал завтра.

В последнем поединке Лопес победил единогласным решением судей Василия Ломаченко, став абсолютным чемпионом мира в легком весе. 24-летний американец провел 16 поединков на профессиональном ринге и во всех победил (12 нокаутов). У его 28-летнего австралийского соперника 19 побед в 19 боях (10 нокаутов).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Паралимпиада-2021 в Токио: где смотреть и какие каналы покажут, расписание соревнований сборной России
Скандал с украинцами на церемонии открытия Паралимпиады. Что это было?
Стала известна позиция «Динамо» по лимиту на легионеров и формату проведения чемпионата
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд