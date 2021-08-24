Поединок между абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом и обязательным претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом состоится 5 октября, сообщает 24 августа в своем Twitter журналист ESPN Майк Коппингер. Он ссылается на американского бизнесмена и продюсера Райана Кавэну.

По данным источника, контракт на бой подписан. Он состоится в Нью-Йорке. Последний срок на подписание контракта истекал завтра.

В последнем поединке Лопес победил единогласным решением судей Василия Ломаченко, став абсолютным чемпионом мира в легком весе. 24-летний американец провел 16 поединков на профессиональном ринге и во всех победил (12 нокаутов). У его 28-летнего австралийского соперника 19 побед в 19 боях (10 нокаутов).