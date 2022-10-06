Боб Арум: «Бой Фьюри и Усика может состояться в конце февраля — начале марта»

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком (20-0) и Тайсоном Фьюри (32-0) состоится в начале 2023 года.

«Я практически каждый день на связи с Эгисом Климасом, менеджером Усика, потому что он также является менеджером бойцов, которых мы продвигаем. Климас сказал, что в ходе обсуждения боя Усика и Фьюри обе стороны устраивает дата боя на конец февраля-начало марта 2023-го».

Усик победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия. Таким образом, Усик защитил титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, а также завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии The Ring.

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне, Великобритания.