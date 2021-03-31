Пейсар дал прогноз на бой с Папиным

Боксер из Чехии Вацлав Пейсар поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Алексеем Папиным, заявив о намерении завершить бой досрочно в свою пользу.

«Нокаут. Я думаю, что выиграю нокаутом. Бой точно завершится досрочно. На счету Алексея 11 нокаутов, у меня — 13. Суммарно на двоих 24 нокаута. Думаю, что поединок завершится в пределах первых 5 раундов», — сказал Пейсар в интервью «СЭ».

Пейсар (15-10) и Папин (12-1) сразятся 2 апреля в главном событии вечера бокса в Москве в СК «Крылья Советов».

(Ислам Бабаджанов)