Пейсар дал прогноз на бой с Папиным
20:51
Боксер из Чехии Вацлав Пейсар поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Алексеем Папиным, заявив о намерении завершить бой досрочно в свою пользу.
«Нокаут. Я думаю, что выиграю нокаутом. Бой точно завершится досрочно. На счету Алексея 11 нокаутов, у меня — 13. Суммарно на двоих 24 нокаута. Думаю, что поединок завершится в пределах первых 5 раундов», — сказал Пейсар в интервью «СЭ».
Пейсар (15-10) и Папин (12-1) сразятся 2 апреля в главном событии вечера бокса в Москве в СК «Крылья Советов».
(Ислам Бабаджанов)
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