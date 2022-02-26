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Сегодня, 00:22

Петровский техническим нокаутом победил Ойяла. Африканец остался недоволен остановкой боя

Петровский техническим нокаутом победил Ойяла
Евгений Козинов
Корреспондент
Коллинса Ойял демонстративно упал на ринг после остановки боя.

Российский боксер Марк Петровский одержал победу в соглавном поединке турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве. Техническим нокаутом он победил кенийца Коллинса Ойяла.

Бой был остановлен рефери, чем остался недоволен африканец. Несколько минут он ходил по рингу и спрашивал, почему поединок остановили. После этого он демонстративно упал на ринг, а затем стал отжиматься и возмущаться.

«Доктор рекомендовал остановить бой», — отметил ведущий вечера.

«Хотелось пробоксировать все 6 раундов. Извините, что так закончилось. Это не наше решение, это решение доктора. Возможно, мы не знаем чего-то. Всем спасибо», — сказал Марк.

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