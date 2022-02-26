Петровский техническим нокаутом победил Ойяла. Африканец остался недоволен остановкой боя
Петровский техническим нокаутом победил Ойяла
Российский боксер Марк Петровский одержал победу в соглавном поединке турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве. Техническим нокаутом он победил кенийца Коллинса Ойяла.
Бой был остановлен рефери, чем остался недоволен африканец. Несколько минут он ходил по рингу и спрашивал, почему поединок остановили. После этого он демонстративно упал на ринг, а затем стал отжиматься и возмущаться.
«Доктор рекомендовал остановить бой», — отметил ведущий вечера.
«Хотелось пробоксировать все 6 раундов. Извините, что так закончилось. Это не наше решение, это решение доктора. Возможно, мы не знаем чего-то. Всем спасибо», — сказал Марк.
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