Петровский техническим нокаутом победил Ойяла. Африканец остался недоволен остановкой боя

Российский боксер Марк Петровский одержал победу в соглавном поединке турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве. Техническим нокаутом он победил кенийца Коллинса Ойяла.

Бой был остановлен рефери, чем остался недоволен африканец. Несколько минут он ходил по рингу и спрашивал, почему поединок остановили. После этого он демонстративно упал на ринг, а затем стал отжиматься и возмущаться.

«Доктор рекомендовал остановить бой», — отметил ведущий вечера.

«Хотелось пробоксировать все 6 раундов. Извините, что так закончилось. Это не наше решение, это решение доктора. Возможно, мы не знаем чего-то. Всем спасибо», — сказал Марк.