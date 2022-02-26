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«Победителей не судят». Петровский — о победе над Ояйлой

Петровский прокомментировал победу над Ояйлой
Евгений Козинов
Корреспондент

Российский боксер Марк Петровский прокомментировал победу техническим нокаутом над Коллинсом Ойялой. Рефери остановил бой по просьбе врача, чем остался недоволен африканец.

«Знаете, главное — победа. Победителей не судят. Они говорят по поводу реванша. Сейчас была любительская карьера. Дальше будем смотреть, что и как. Были переживания. Первый раз вышел, но сильно ничем не отличается. Лицо у меня чистое, поэтому все прошло хорошо.

Врач, у него есть свое видение, у него есть свои какие-то моменты, которые мы, возможно, не знаем. Зрители, болельщики, спортсмены. Поэтому я никак это не могу комментировать. Врач есть врач. Нужно слушать врача. Врач отвечает за здоровье обоих спортсменов", — приводит РЕН ТВ слова Петровского.

Источник: https://ren.tv/news/sport/944183-petrovskii-o-pobede-v-pervom-professionalnom-boiu-byli-perezhivaniia
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