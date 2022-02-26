Российский боксер Марк Петровский прокомментировал победу техническим нокаутом над Коллинсом Ойялой. Рефери остановил бой по просьбе врача, чем остался недоволен африканец.

«Знаете, главное — победа. Победителей не судят. Они говорят по поводу реванша. Сейчас была любительская карьера. Дальше будем смотреть, что и как. Были переживания. Первый раз вышел, но сильно ничем не отличается. Лицо у меня чистое, поэтому все прошло хорошо.

Врач, у него есть свое видение, у него есть свои какие-то моменты, которые мы, возможно, не знаем. Зрители, болельщики, спортсмены. Поэтому я никак это не могу комментировать. Врач есть врач. Нужно слушать врача. Врач отвечает за здоровье обоих спортсменов", — приводит РЕН ТВ слова Петровского.