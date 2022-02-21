Петровский будет готовиться к бою против Ойяла под руководством Поветкина

Чемпион мира по боксу в весовой категории до 92 кг Марк Петровский рассказал о подготовке к дебюту на профессиональном ринге. Это событие состоится 25 февраля на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия», соперником россиянина станет Коллинс Ойял.

Петровский будет готовиться к бою под руководством прославленного российского боксера Александра Поветкина.

«Александр Поветкин, я думаю, подскажет мне, как вообще в профессиональном боксе он начинал свою карьеру. И данные советы помогут мне в предстоящем бою. Я жду эту встречу с нетерпением. Знаю, что получу ценный опыт», — заявил Петровский РЕН ТВ.

Боксер выразил уверенность, что 25 февраля у него все получится и он покажет яркий бой.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.