Петрос Ананян: «Приехал в Лас-Вегас за победой»

Российский боксер Петрос Ананян выразил намерение победить Субриэля Матиаса в предстоящем поединке. Бой состоится 23 февраля в Лас-Вегасе в андеркарте реванша Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

— Тренировки проходят отлично. У меня уже были две сессии спаррингов по 8 раундов, — цитирует «Рен ТВ» Ананяна. — Я показал с хорошей стороны себя, несмотря на акклиматизацию. Тренировки проходят и функциональные, и спарринговочные. Некая лояльная смесь. По поводу боя. Еще раз говорю, что я очень уверен в себе. Я приехал за победой. Я согласился, потому что это была моя мечта боксировать в Лас-Вегасе. Я хочу реализовать свою мечту, чтобы не быть в глазах у всех домашним чемпионом, домашним боксером, а быть спортсменом, который выезжает на чужую территорию и выигрывает там бои. Не пропустите.

31-летний Ананян — чемпион IBF International (2017) в среднем весе, он одержал на профессиональном ринге 14 побед (7 нокаутом), дважды проиграл и два боя свел вничью. Матиас одержал 15 побед нокаутом в 15 поединках.