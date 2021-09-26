Первый тренер боксера Александра Усика Сергей Лапин признался, что гордится своим воспитанником, который в чемпионском бою победил Энтони Джошуа.

«Бой понравился, но были моменты, о которых я ему сказал. Защита потихонечку уходит, ее нельзя терять. Защита — главное в боксе, он входил, раздвигал, чувствовал дистанцию, наносил удары, как только останавливался — пропускал удары. Ни в коем случае нельзя зависать, останавливаться», — заявил тренер в интервью РЕН ТВ.

Также Сергей Лапин рассказал нам, как начинался путь Усика в боксе.

«Его никто не брал, он везде ходил-ходил. Ему говорили, что он уже старый, что уже не нужен. Ему было почти 15 лет. Для бокса это уже старенький. Но видите, в 15 лет пришел и уже в 19 лет стал мастером спорта международного класса. В 22 года стал заслуженным мастером спорта. Это о чем-то говорит», — подчеркивает Сергей.

По его словам, у Усика были времена, когда он хотел забросить бокс — из-за необъективного судейства.

«Когда была «Спартакиада» Украины во Львове, он выиграл бой, не получил победу, занял третье место. Говорит: «Все, больше не буду заниматься». Я за ним ходил целый месяц: «Вернись, надо заниматься». Кое-как уговорил. И так у него были три попытки бросить», — рассказал Лапин.