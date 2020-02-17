Первый канал покажет бой Гассиева и Форреста

Первый канал покажет бой между россиянином Муратом Гассиевым и американцем Джерри Форрестом в прямом эфире. Поединок пройдет на арене Ford Center At Star в Техасе. Начало трансляции — 29 февраля в 1.50 по московскому времени.

Для Гассиева это дебют в тяжелом весе. Всего на профессиональном ринге он одержал 26 побед (19 нокаутом), потерпел 1 поражение. На счету Форреста 26 побед (20 нокаутом) и 3 поражения.

Кроме того, канал в прямом эфире покажет бой Майки Гарсии и Джесси Варгаса. Поединок пройдет также в Техасе 1 марта, начало трансляции — в 6.55 по московскому времени.

Майки Гарсия на ринге одержал 39 побед (30 нокаутом) и потерпел 1 поражение. У Варгаса 29 побед (11 нокаутом), 2 поражения и 2 ничьи.