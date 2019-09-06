Первый боя Гассиева в тяжелом весе снова переносится. И вот почему

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев заявил, что его первый бой в тяжелом весе вряд ли состоится в октябре.

— Вряд ли бой пройдет в октябре, — цитирует BoxingScene Гассиева. — Я продолжаю восстанавливаться после травмы плеча. Теперь все зависит от самочувствия, но главное — побыстрее восстановиться.

25-летний россиянин одержал 26 побед на профессиональном ринге (19 нокаутов) при единственном поражении украинцу Александру Усику. Ранее он уже отменил бой с Джоуи Давейко, который должен был состояться 27 июля.