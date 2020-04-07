Первый боксер, сумевший победить Тайсона. Ему уже 60

7 апреля 1960 года в Коламбусе, штат Огайо, США родился Джеймс Дуглас. Сегодня известному американскому боксеру исполняется 60 лет.

«Бастер» вышел на бой в 1990 году за звание абсолютного чемпиона против Майка Тайсона. Ставки были 40 к 1 в пользу Тайсона. Тайсон совершенно не видел угрозы в своем сопернике и впоследствии утверждал, что почти не готовился к бою.

В конце 8-го раунда Тайсон провел правый апперкот в челюсть, отправив Дугласа в нокдаун. Он находился на несколько секунд, но все же смог подняться. В середине 10-го раунда Дуглас провел правый апперкот в челюсть, а затем комбинацию — левый кросс, правый кросс и вновь левый кросс. Тайсон упал. Его капа вылетела. Тайсон еле поднялся, держась одной рукой за настил и пытаясь другой рукой опираться за рефери (он был полностью дезориентирован). В это время рефери досчитал до девяти и остановил бой, видя, что Тайсон еле стоит на ногах. На момент остановки боя счет судей был ничейным.

Бой получил статус «Апсет года» по версии журнала «The Ring» и став крупной сенсацией в истории бокса. После боя Тайсон прошел курс лечения от алкоголизма. Среди причин столь неожиданного результата поражения Тайсона называют обстоятельства жизни обоих боксеров в тот период времени: неудачный брак Тайсона, смерть Каса Д'Амато, уход Тайсона от своего тренера Кевина Руни и от своей команды, и т. Д.