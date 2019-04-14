"Перестаньте смотреть ящик, который превращает наши мозги в непонятную субстанцию". Усик призвал людей не смотреть телевизор

Украинский боксер Александр Усик заявил, что бой Василия Ломаченко против британца Энтони Кролла - это лучшее, что можно было посмотреть по телевизору за последний месяц. Он также призвал население перестать смотреть телевизор.

Напомним, что 31-летний Ломаченко одержал победу нокаутом в четвертом раунде.

– За последний месяц бой Ломаченко - Кролла – это лучшее, что можно было посмотреть по телевизору, без преувеличения, – сказал Усик в прямом эфире в своем Инстаграме. – Потому что сейчас показывают одну жесть. Хоть я и не смотрю телевизор, но на базе, где тренируюсь, я постоянно слышу разговоры о том, что показывают. Это про дебаты, про то, что тот сказал то, этот обозвал другого.

Люди, мы сходим с ума. Что происходит? Мы обзываем друг друга, мы виним друг друга, мы врем друг другу, и все остальное. Кто-то хочет что-то менять, кто-то не хочет менять. Люди, все зависит только от вас и ни от кого другого. Если вы что-то хотите изменить в своей жизни, просто берете и меняете. Кто-то начинает, учиться, что-то другое. Все зависит от нас.

Я прошу людей перестать смотреть этот бред, который нам показывают, который мы смотрим, который мы додумываем. Это жесть, ну серьезно. Перестаньте смотреть этот ящик, который достает оставшиеся мозги из нашей головы и просто берет и превращает их в непонятную субстанцию, которая будет непригодна к использованию в будущем. Тот, кто решил себе что-то в жизни, должен просто это делать молча, никого ни к чему не призывая или ничего не заставляя. Смотрите мультики. Там добро.