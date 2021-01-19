Переговоры по бою Усика с Джойсом продолжаются, поединок Джошуа против Фьюри станет за бесспорный титул

Промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал, что Александр Усик может провести бой с Джо Джойсом. Предварительные переговоры уже состоялись. 33-летний украинец является обязательным претендентом по линии WBO.

— В данный момент мы работаем над боем между Усиком и Джо Джойсом, — цитирует Уоррена talkSPORT со ссылкой на iFL TV. — Думаю, что WBO сделет этот бой за временный титул, так что мы прилагаем все усилия, чтобы это произошло... У нас нет возражений против этого, и не думаю, что Усик возражает. Уже состоялись предварительные переговоры. Ндеюсь, что все разрешится. Это будет хороший бой. И я думаю, что кто бы ни выиграл — Джо выглядит действительно хорошо. Возможный победитель двух поединков между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа должен будет встретиться с Джойсом или Усиком.