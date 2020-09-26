Переговоры по бою Макгрегора и Пакиао еще не завершены

Менеджер Конора Макгрегора и Мэнни Пакиао Оди Аттар рассказал, что переговоры по бою по правилам бокса еще не завершены. В пятницу ирландец анонсировал боксерский поединок.

В интервью ESPN Аттар сообщил, что поединок должен состояться в конце декабря или начале января, а Ближний Восток — одно из немногих мест, которые обсуждаются для проведения боя. Также он добавил, что еще не определена весовая категория, в которой будет проходить поединок.

Макгрегор в своей карьере провел один бой по правилам профессионального бокса. В августе 2017 года он вышел в ринг против вернувшегося с пенсии лучшего боксера современности вне зависимости от весовой категории Флойда Мейвезера. Американец победил Конора нокаутом в 10-м раунде.